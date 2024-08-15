Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня: 15 августа

Сухая почва из-за жары. Иллюстративное фото: Freepik

Погода в Одессе сегодня, 15 августа, будет жаркой и сухой. Температура днем будет около +30 °C, ветер сегодня будет переменных направлений, но без резких порывов. Осадков в регионе не ожидается, так что солнце может припекать — стоит не забывать о защите от его лучей.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 15 августа

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +18...+20 °C, днем +28...+30 °C.

Подробный прогноз погоды по Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 15 августа

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура ночью +11...+13 °C, днем +27...+32 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды на Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине 15 августа.

В четверг, 15 августа, в Украине погода будет переменной. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью будет +10...+15 °С , а днем +24...+29 °С .

В Закарпатье и в южной части ночью +15...+20 °С , а днем +27...+32 °С.