Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня: 15 августа

Солнце будет печь как бешеное — синоптики предупредили о жаре на Одесчине сегодня
15 августа 2024 05:27
Сухая почва из-за жары. Иллюстративное фото: Freepik
Погода в Одессе сегодня, 15 августа, будет жаркой и сухой. Температура днем будет около +30 °C, ветер сегодня будет переменных направлений, но без резких порывов. Осадков в регионе не ожидается, так что солнце может припекать — стоит не забывать о защите от его лучей.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 15 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +28...+30 °C.
Погода в Одесской области 15 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер переменных направлений 3-8 м/с.
- Температура ночью +11...+13 °C, днем +27...+32 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине 15 августа.
В четверг, 15 августа, в Украине погода будет переменной. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
Температура ночью будет +10...+15 °С , а днем +24...+29 °С .
В Закарпатье и в южной части ночью +15...+20 °С , а днем +27...+32 °С.
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