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Африканська спека близько — народний синоптик Діденко попередила, де завтра почнеться пекло

15 серпня 2024 14:19
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 16 серпня від Наталки Діденко
Чоловік страждає від аномальної спеки. Ілюстративне фото: IStock
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні та Києві у п'ятницю, 16 серпня буде сонячною, сухою та дуже тепло. Водночас на нашу країну насувається потужний антициклон з Африки, який знову спричинить аномальну спеку. 

Про це заявила народний синоптик Наталка Діденко.

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Температурні показники на місяць. Джерело: Facebook Наталки Діденко

За словами синоптика, переважно тепла та суха погода буде спостерігатися по всій країні, лише у Карпатах та у Волинській області можуть бути короткочасні дощі

Температура повітря протягом дня становитиме +26...+29°С, на півдні та заході України стовпчики термометрів піднімуться до +28...+33°С.

погода 16 серпня
Температурна карта на 16 серпня. Джерело: Windy

У Києві 16 серпня очікується суха погода, без істотних опадів. Температура повітря +26...+28°С

Також Діденко додала, що з 17-18 серпня температура повітря по всій території країни може зрости до +33°С та вище

погода діденко
Скриншот допису Діденко

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