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Ризик величезний — в Укргідрометцентрі налякали завтрашніми наслідками спекотної погоди

15 серпня 2024 17:44
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні та Києві на завтра 16 серпня
Лісова пожежа. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні та Києві у п'ятницю, 16 серпня, буде переважно сухою та сонячною, яка може спричинити пожежну небезпеку. Лише в окремих районах країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це заявили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 16 серпня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ з грозою.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

погода на завтра 15 серпня
Температурна карта на 16 серпня. Джерело: Windy

Температура повітря у південно-західній частині України та у Херсонській області вночі +15...+20°С, вдень +29...+34°С. На решті території вночі +10...+15°С, вдень +24...+29°С, в Карпатах +18...+23°С.

У Києві та області завтра мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря у Київській області вночі +10...+15°С, вдень +24...+29°С.

У столиці завтра вночі +13...+15°С, вдень +26...+28°С.

Крім того, синоптики додають що протягом 16-18 серпня у східних, центральних, більшості південних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Сумській, Чернігівській областях та в Криму, 17-18 серпня й у Житомирській, Київській, Херсонській, 18 серпня у Рівненській областях буде діяти надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

пожежна небезпека
Карта пожежної небезпеки на 16-18 серпня. Джерело: Укргідрометцентр

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