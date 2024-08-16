Прогноз погоды в Украине на 16 августа — где повышен уровень опасности

Пожар в лесу. Фото: росСМИ

Погода в Украине в пятницу, 16 августа, будет сухая и солнечная. Дожди возможны только на крайнем западе. Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Тернопольской и других областях. Температура воздуха местами подпрыгнет до +34 °C, однако в большинстве ожидается до +29 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 16 августа

Синоптики прогнозируют в Украине 16 августа переменную облачность. На Прикарпатье и Закарпатье ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью +10...+15 °C, днем +24...+29 °C, в Карпатах +18...+23 °C;

в юго-западных и Херсонской областях ночью +15...+20 °C, днем +29...+34 °C;

у Киева ночью +13...+15 °C, днем +26...+28 °C.

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 16 августа. Фото: Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре опубликовали предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности 16-18 августа. Опасность угрожает восточным, центральным, большинству южных областей, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Сумской, Черниговской областям и Крыму.

Кроме того, 17-18 августа находится в опасности Житомирская, Киевская, Херсонская, а 18 августа и Ровенская области.

Пожарная угроза в Украине в воскресенье, 16 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 16 августа

"16 августа, везде будет солнечно, сухо и очень тепло. Немного разве что дождей придется в пятницу на Карпаты и на Волынь. И все)" — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, воздух прогреется до +26...+29 °C, в южных и западных областях будет припекать солнце — +28...+33 °C.

Прогноз температуры воздуха в Украине на пятницу, 16 августа Фото: meteopost.com

В Киеве тоже будет сухо, температура воздуха будет +26...+28 °C. Однако вскоре жара доберется и до столицы.

Прогноз температуры воздуха в Киеве 16-29 августа. Фото: facebook.com/tala.didenko