Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Припечет до +34 °C — в каких областях синоптики предупреждают о повышенном уровне опасности arrow

Припечет до +34 °C — в каких областях синоптики предупреждают о повышенном уровне опасности

16 августа 2024 04:29
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на 16 августа — где повышен уровень опасности
Пожар в лесу. Фото: росСМИ
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в пятницу, 16 августа, будет сухая и солнечная. Дожди возможны только на крайнем западе. Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Тернопольской и других областях. Температура воздуха местами подпрыгнет до +34 °C, однако в большинстве ожидается до +29 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Погода в Украине 16 августа

Синоптики прогнозируют в Украине 16 августа переменную облачность. На Прикарпатье и Закарпатье ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +10...+15 °C, днем +24...+29 °C, в Карпатах +18...+23 °C;
  • в юго-западных и Херсонской областях ночью +15...+20 °C, днем +29...+34 °C;
  • у Киева ночью +13...+15 °C, днем +26...+28 °C.
Погода сегодня, 16 августа
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 16 августа. Фото: Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре опубликовали предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности 16-18 августа. Опасность угрожает восточным, центральным, большинству южных областей, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Сумской, Черниговской областям и Крыму.

Кроме того, 17-18 августа находится в опасности Житомирская, Киевская, Херсонская, а 18 августа и Ровенская области.

Прогноз погоды сегодня, 16 августа
Пожарная угроза в Украине в воскресенье, 16 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 16 августа

"16 августа, везде будет солнечно, сухо и очень тепло. Немного разве что дождей придется в пятницу на Карпаты и на Волынь. И все)" — прогнозирует народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, воздух прогреется до +26...+29 °C, в южных и западных областях будет припекать солнце — +28...+33 °C.

Прогноз от Наталки Диденко сегодня, 16 августа
Прогноз температуры воздуха в Украине на пятницу, 16 августа Фото: meteopost.com

В Киеве тоже будет сухо, температура воздуха будет +26...+28 °C. Однако вскоре жара доберется и до столицы.

Погода в Киеве сегодня, 16 августа
Прогноз температуры воздуха в Киеве 16-29 августа. Фото: facebook.com/tala.didenko
Погода от Наталки Диденко на сегодня, 16 августа
Скриншот сообщения с Facebook-страницы Наталки Діденко

Также важные новости дня по теме:

погода Укргидрометцентр пожарная опасность Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине жара

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:33 Более опасный вирус обезьяньей оспы уже в Швеции – как он передается

04:30 В Третьей штурмовой ответили, как мобилизация украинцев в обход ТЦК повлияет на призыв

04:29 Припечет до +34 °C — в каких областях синоптики предупреждают о повышенном уровне опасности

03:59 Массированная атака на Крым — паблики пишут о пожаре на месте дислокации "Панцирь-С1"

03:42 Уверенно действуют на территории в 1000 км – немецкий генерал об операции ВСУ в Курской области

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

03:26 Выезд 17-летнего за границу без военного учета — возможно ли это

обновлено:

03:12 Повторная воздушная тревога — оккупанты приготовили баллистические ракеты

02:54 Скоростная цель летит на Сумщину — Силы ПВО Украины предупреждают об опасности

02:30 Некоторые украинцы могут потерять статус ветерана войны — что нужно знать

02:22 Смогут ли неполнородные братья получить отсрочку — что решил соответствующий комитет ВР

04:33 Более опасный вирус обезьяньей оспы уже в Швеции – как он передается

04:30 В Третьей штурмовой ответили, как мобилизация украинцев в обход ТЦК повлияет на призыв

04:29 Припечет до +34 °C — в каких областях синоптики предупреждают о повышенном уровне опасности

03:59 Массированная атака на Крым — паблики пишут о пожаре на месте дислокации "Панцирь-С1"

03:42 Уверенно действуют на территории в 1000 км – немецкий генерал об операции ВСУ в Курской области

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

03:26 Выезд 17-летнего за границу без военного учета — возможно ли это

обновлено:

03:12 Повторная воздушная тревога — оккупанты приготовили баллистические ракеты

02:54 Скоростная цель летит на Сумщину — Силы ПВО Украины предупреждают об опасности

02:30 Некоторые украинцы могут потерять статус ветерана войны — что нужно знать

02:22 Смогут ли неполнородные братья получить отсрочку — что решил соответствующий комитет ВР

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения