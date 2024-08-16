Прогноз погоди в Україні на завтра 17 серпня від Укргідрометцентру

Гроза. Фото: pixabay.com

У суботу, 17 серпня, в Україні очікується переважно хмарна погода. Деякі регіони накриють грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 17 серпня

У суботу, 17 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не буде, за винятком західних областей та Вінничини, де вдень можливі короткочасні дощі і грози. В Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці можуть бути тумани.

Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Нічна температура коливатиметься від +14 °C до +19 °C, на Одещині вона може підійматися до +22 °C. У східних та північно-східних регіонах температура вночі буде від +11 °C до +16 °C.

Вдень температура в Україні досягне +28..+33 °C, у південних областях та на Кіровоградщині очікується сильна спека з температурами +35...+36 °C. У Карпатах вночі температура буде варіюватися від +12 °C до +17 °C, а вдень — від +21 °C до +26 °C.

Прогноз погоди на 17 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 17 серпня

У суботу, 17 серпня, в Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температурні показники вночі коливатимуться в межах +14...+19 °C, а вдень досягне +28...+33 °C. У столиці, Києві, температура вночі зупиниться на позначці +15...+17 °C, а вдень підніметься до +30...+32 °C.

Прогноз погоди на 17 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

16-18 серпня східних, центральних, більшості південних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Сумській, Чернігівській областях та в Криму, а також 17-18 серпня у Житомирській, Київській, Херсонській областях, та 18 серпня в Рівненській області, буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.