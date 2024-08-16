Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні: 16 серпня

Спішіть сховатись від сонця — синоптики обіцяють підвищення температур в Одесі сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 16 серпня, буде без опадів та без хмар — цілий день очікується сонечко. Температура становитиме до +30 °C. Сонце може припікати — варто не забувати про захист від його проміння. Проте й у Чорному морі вода знову теплішає — сьогодні її тепература триматиметься близько +23 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 16 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +18...+20 °C, вдень +28...+30 °C.
- Температура морської води +22...+23°С.
Погода в Одеській області 16 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +15...+20 °C, вдень +27...+32 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні 16 серпня
У п'ятницю, 16 серпня, в Україні погода буде сонячною, сухою та дуже теплою. Водночас на нашу країну насувається потужний антициклон з Африки, який знову спричинить аномальну спеку.
Переважно тепла та суха погода буде спостерігатися по всій країні, лише у Карпатах та у Волинській області можуть бути короткочасні дощі.
Температура повітря протягом дня становитиме +26...+29 °С, на півдні та заході України стовпчики термометрів піднімуться до +28...+33 °С.
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