Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні: 16 серпня

Засохле від спеки дерево. Ілюстративне фото: Freepik

Погода в Одесі сьогодні, 16 серпня, буде без опадів та без хмар — цілий день очікується сонечко. Температура становитиме до +30 °C. Сонце може припікати — варто не забувати про захист від його проміння. Проте й у Чорному морі вода знову теплішає — сьогодні її тепература триматиметься близько +23 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 16 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +18...+20 °C, вдень +28...+30 °C.

Температура морської води +22...+23°С.

Детальний прогноз погоди по Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 16 серпня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +27...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди на Одещині. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні 16 серпня

У п'ятницю, 16 серпня, в Україні погода буде сонячною, сухою та дуже теплою. Водночас на нашу країну насувається потужний антициклон з Африки, який знову спричинить аномальну спеку.

Переважно тепла та суха погода буде спостерігатися по всій країні, лише у Карпатах та у Волинській області можуть бути короткочасні дощі.

Температура повітря протягом дня становитиме +26...+29 °С, на півдні та заході України стовпчики термометрів піднімуться до +28...+33 °С.