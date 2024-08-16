Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня: 16 августа

Спешите спрятаться от солнца — синоптики обещают повышение температуры в Одессе сегодня
Погода в Одессе сегодня, 16 августа, будет без осадков и без облаков — целый день ожидается солнышко. Температура будет составлять до +30 °C. Солнце может припекать — стоит не забывать о защите от его лучей. Однако и в Черном море вода снова теплеет — сегодня ее теперь будет держаться около +23 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 16 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +18...+20 °C, днем +28...+30 °C.
- Температура морской воды +22...+23°С.
Погода в Одесской области 16 августа
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +27...+32 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине 16 августа
В пятницу, 16 августа, в Украине погода будет солнечной, сухой и очень теплой. В то же время на нашу страну надвигается мощный антициклон из Африки, который снова повлечет за собой аномальную жару.
Преимущественно теплая и сухая погода будет наблюдаться по всей стране, только в Карпатах и Волынской области могут быть кратковременные дожди.
Температура воздуха в течение дня составит +26...+29 °С , на юге и западе Украины столбики термометров поднимутся до +28...+33 °С .
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