Прогноз погоды в Украине на завтра 17 августа от Укргидрометцентра.

Гроза. Фото: pixabay.com

В субботу, 17 августа, в Украине ожидается преимущественно облачная погода. Некоторые регионы накроют грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 августа

В субботу, 17 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Осадков не будет, за исключением западных областей и Винницкой области, где днем возможны кратковременные дожди и грозы. В Карпатах и Прикарпатье ночью и утром могут быть туманы.

Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Ночная температура будет колебаться от +14 °C до +19 °C, в Одесской области она может подниматься до +22 °C. В восточных и северо-восточных регионах температура ночью от +11 °C до +16 °C.

Днем температура в Украине достигнет +28...+33 °C, в южных областях и в Кировоградской области ожидается сильная жара с температурами +35...+36 °C. В Карпатах ночью температура будет варьироваться от +12 °C до +17 °C, а днем от +21 °C до +26 °C.

Прогноз погоды на 17 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 17 августа

В субботу, 17 августа, в Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температурные показатели ночью будут колебаться в пределах +14...+19 °C, а днем достигнет +28...+33 °C. В столице, Киеве температура ночью остановится на отметке +15...+17 °C, а днем поднимется до +30...+32 °C.

Прогноз погоды на 17 августа. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

16-18 августа восточных, центральных, большинства южных, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Сумской, Черниговской областях и в Крыму, а также 17-18 августа в Житомирской, Киевской, Херсонской областях и 18 августа в Ровенской области, будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожароопасности.