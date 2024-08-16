Прогноз погоди від народного синоптика Наталки Діденко на вихідні, 17-18 серпня

Люди в парку. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

В Україні у суботу, 17 серпня, прогнозують спекотну погоду. В областях температура повітря підвищиться місцями до +33 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Завтра в Україні буде +29...+33 °C, на сході буде трохи прохолодніше — +27...+29 °C. Очікується суха та сонячна погода.

За словами Діденко, вже у неділю-понеділок і протягом наступного тижня стовпчики термометрів у більшості регіонів сягатимуть +30...+35 °C. Але до Дня Незалежності спека має відступити.

Крім того, 18 серпня на заході, півночі та в центральній частині місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, а на півдні та сході — без опадів.

Температурна карта на 17 серпня. Фото: meteopost

Температурна карта на 18 серпня. Фото: meteopost

Погода на Київщині 17-18 серпня

У Києві завтра прогнозують суху та спекотну погоду до +30...+32 °C. А в неділю спека у столиці посилиться — стовпчики термометрів сягнуть позначок +32...+35 °C.

Водночас у другій половині дня 18 серпня у Києві ймовірні локальні грозові дощі.

Скриншот допису Діденко