Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на выходные, 17-18 августа

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о возвращении жары — погода на выходных
В Украине в субботу, 17 августа, прогнозируют жаркую погоду. В областях температура воздуха поднимется до +33 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине 17-18 августа
Завтра в Украине будет +29...+33 °C, на востоке будет немного прохладнее — +27...+29 °C. Ожидается сухая и солнечная погода.
По словам Диденко, уже в воскресенье-понедельник и на следующей неделе столбики термометров в большинстве регионов будут достигать +30...+35 °C. Но ко Дню Независимости жара должна отступить.
Кроме того, 18 августа на западе, севере и в центральной части местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а на юге и востоке без осадков.
Погода в Киевской области 17-18 августа
В Киеве завтра прогнозируют сухую и жаркую погоду до +30...+32 °C. А в воскресенье жара в столице усилится — столбики термометров достигнут отметок +32...+35 °C.
В то же время во второй половине дня 18 августа в Киеве вероятны локальные грозовые дожди.
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