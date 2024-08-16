Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на выходные, 17-18 августа

Люди в парке. Иллюстративное фото: Вечірній Київ

В Украине в субботу, 17 августа, прогнозируют жаркую погоду. В областях температура воздуха поднимется до +33 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 17-18 августа

Завтра в Украине будет +29...+33 °C, на востоке будет немного прохладнее — +27...+29 °C. Ожидается сухая и солнечная погода.

По словам Диденко, уже в воскресенье-понедельник и на следующей неделе столбики термометров в большинстве регионов будут достигать +30...+35 °C. Но ко Дню Независимости жара должна отступить.

Кроме того, 18 августа на западе, севере и в центральной части местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а на юге и востоке без осадков.

Температурная карта на 17 августа. Фото: meteopost

Температурная карта на 18 августа. Фото: meteopost

Погода в Киевской области 17-18 августа

В Киеве завтра прогнозируют сухую и жаркую погоду до +30...+32 °C. А в воскресенье жара в столице усилится — столбики термометров достигнут отметок +32...+35 °C.

В то же время во второй половине дня 18 августа в Киеве вероятны локальные грозовые дожди.

Скриншот сообщения Диденко