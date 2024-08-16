Прогноз погоды на выходные 17 и 18 августа от Укргидрометцентра

Пожар в лесу. Фото: Укргидрометцентр

На выходных, 17 и 18 августа, синоптики прогнозируют в части областей Украины дожди с грозами. Столбики термометров в некоторых областях достигнут +37 °C.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра в Facebook в пятницу, 16 августа.

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Выходные в Украине обещают быть очень жаркими. В период с 17 по 18 августа температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+20 °C, а на побережье морей поднимется до +23 °C. Днем термометры покажут +28...+34°C. В южных областях и в Кировоградской области уже 17 августа можно ожидать температуру до +35 °C, а 18-19 августа, за исключением запада и севера, жара усилится еще более достигая +37 °C в отдельных регионах Украины.

В целом, осадков не ожидается, но в западных областях, а также Винницкой области возможны кратковременные дожди с грозами, а в воскресенье они будут наблюдаться и в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

Температурная карта на 17 августа. Фото: Метеопост