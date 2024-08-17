Прогноз погоды в Украине на сегодня, 17 августа — гроза и жара до +36 °C

От грозы до жары — синоптики предупредили области о ливне и аде до +36 °C сегодня
Погода в Украине в субботу, 17 августа, будет солнечной и жаркой. Только во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и других областях ожидают грозовые ливни. В то же время, на юге и некоторых центральных регионах температура воздуха подскочит до +36 °C, на остальной территории будет до +33 °C.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 17 августа
"Без осадков, только в большинстве западных областей и в Винницкой области днем местами кратковременный дождь, гроза. В Карпатах и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с", — прогнозируют синоптики.
Температура воздуха:
- ночью +14...+19 °C, в Одесской области до +22 °C, в восточных и северо-восточных областях +11...+16 °C;
- днем +28...+33 °C, на юге и Кировоградщине местами +35...+36 °C;
- в Карпатах ночью +12...+17 °C, днем +21...+26 °C;
- в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +30...+32 °C.
В Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 17-18 августа в восточных, центральных, большинстве южных областей, а также:
- Волынский,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой,
- Сумской,
- Черниговской,
- Житомирской,
- Херсонской,
- Ровенской,
- в Крыму.
В то же время синоптики предостерегают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области 17-18 августа.
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — предупреждают в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 17 августа
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине 17 августа сухую и солнечную погоду, а также жару +29...+33 °C, в восточных областях будет свежее — +27...+29 °C.
В Киеве тоже будет сухо и жарко, воздух прогреется до +30...+32°C.
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