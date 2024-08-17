Прогноз погоды в Украине на сегодня, 17 августа — гроза и жара до +36 °C

Сильная гроза над городом. Фото: pixabay

Погода в Украине в субботу, 17 августа, будет солнечной и жаркой. Только во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и других областях ожидают грозовые ливни. В то же время, на юге и некоторых центральных регионах температура воздуха подскочит до +36 °C, на остальной территории будет до +33 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 17 августа

"Без осадков, только в большинстве западных областей и в Винницкой области днем местами кратковременный дождь, гроза. В Карпатах и ​​Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с", — прогнозируют синоптики.

Температура воздуха:

ночью +14...+19 °C, в Одесской области до +22 °C, в восточных и северо-восточных областях +11...+16 °C;

днем +28...+33 °C, на юге и Кировоградщине местами +35...+36 °C ;

; в Карпатах ночью +12...+17 °C, днем +21...+26 °C;

в Киеве ночью +15...+17 °C, днем +30...+32 °C.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 17 августа. Фото: Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 17-18 августа в восточных, центральных, большинстве южных областей, а также:

Волынский,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черновицкой,

Сумской,

Черниговской,

Житомирской,

Херсонской,

Ровенской,

в Крыму.

Пожарная угроза в Украине в воскресенье, 18 августа. Фото: Укргидрометцентр

В то же время синоптики предостерегают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киевской области 17-18 августа.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — предупреждают в Укргидрометцентре.

Пожарная опасность Киевской области 17-18 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 17 августа

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине 17 августа сухую и солнечную погоду, а также жару +29...+33 °C, в восточных областях будет свежее — +27...+29 °C.

Прогноз температуры воздуха в Украине в субботу, 17 августа Фото: meteopost.com

В Киеве тоже будет сухо и жарко, воздух прогреется до +30...+32°C.