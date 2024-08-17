Прогноз погоды в Украине 17 августа — Диденко предупредила об аномальной жаре

Человек в фонтане спасается от жары. Иллюстративное фото: УНИАН

В воскресенье, 18 августа, в некоторых регионах Украины пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +30...+32 °C. Украинцам следует готовиться к дальнейшему усилению жары.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 18 августа

В воскресенье, 18 августа, в западных, северных и центральных областях местами пройдут кратковременные дожди. На юге и востоке обойдется без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +30 до +32 °C. Существует высокая вероятность возвращения аномальной жары в нашу страну.

Погода в Киеве 18 августа

В Киеве в воскресенье жара усилится, днем до +32...+35 °C. Станет несколько холоднее во вторую половину дня, к тому же ожидаются локальные грозовые дожди.

"Итак, готовимся к сильной жаре и вероятным отключениям тока", — подытожила свой прогноз Диденко.