Прогноз погоди в Україні 18 серпня — Укргідрометцентр попередив про спеку

Велосипедист обливається водою під час спеки. Фото: REUTERS/Ana Beltran

В Україні у неділю, 18 серпня, очікується тепла і суха погода. Короткочасні дощі з грозами можливі лише у деяких областях. Температура повітря загалом коливатиметься від +35 до +36 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 18 серпня

У неділю, 18 серпня, на українців очікує мінлива хмарність. Обійдеться без опадів, лише у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях вдень місцями можливі короткочасні дощі та гроза.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі +14...+19 °C, на півдні країни до +22 °С;

вдень +29...+34 °С, в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека +35...+36 °С, в Карпатах +22...+27 °С.

Погода в Україні 18 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 18 серпня

У столиці очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, натомість вдень місцями короткочасний дощ. В Київській області подекуди гроза.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +14...+19 °С, вдень +29...+34 °С;

у Києві вночі +16...+18 °С, вдень +31...+33 °С.