Прогноз погоды в Украине 18 августа — Укргидрометцентр предупредил о жаре

Велосипедист обливается водой во время жары. Фото: REUTERS/Ana Beltran

В Украине в воскресенье, 18 августа, ожидается теплая и сухая погода. Кратковременные дожди с грозами возможны только в некоторых областях. Температура воздуха будет колебаться от +35 до +36 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 18 августа

В воскресенье, 18 августа, украинцев ожидает переменная облачность. Обойдется без осадков, только в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях днем возможны кратковременные дожди и гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью +14...+19 °C, на юге страны до +22 °С;

днем +29...+34 °С, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара +35...+36 °С, в Карпатах +22...+27°С.

Погода в Украине 18 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 18 августа

В столице ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, днем местами кратковременный дождь. В Киевской области гроза.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +14...+19 °С, днем +29...+34 °С;

в Киеве ночью +16...+18 °С, днем +31...+33 °С.