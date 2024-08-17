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Синоптики попереджають про повернення пекельної спеки до України — прогноз погоди на завтра

17 серпня 2024 20:03
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні 18 серпня — синоптики попереджають про спеку
Дівчина п'є воду. Ілюстративне фото: Freepik
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у неділю, 18 серпня, очікується тепла і суха погода. Короткочасні дощі з грозами можливі лише у деяких областях. Температура повітря загалом коливатиметься від +35 до +36 °С. Синоптики попереджають про повернення аномальної спеки до нашої країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 18 серпня

У неділю, 18 серпня, на українців очікує мінлива хмарність. Обійдеться без опадів, лише у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях вдень місцями можливі короткочасні дощі та гроза.

Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +14...+19 °C, на півдні країни до +22 °С;
  • вдень +29...+34 °С, в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека +35...+36 °С, в Карпатах +22...+27 °С.
погода в україні 18 серпня
Погода в Україні 18 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 18 серпня

У столиці очікується мінлива хмарність. Вночі опадів не буде, натомість вдень місцями короткочасний дощ. В Київській області подекуди гроза.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +14...+19 °С, вдень +29...+34 °С;
  • у Києві вночі +16...+18 °С, вдень +31...+33 °С.
погода в Києві 18 серпня
Погода в Києві 18 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, у неділю у західних, північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На півдні та сході обійдеться без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +30 до +32 °C. Існує висока ймовірність повернення аномальної спеки до нашої країни.

Діденко також розповіла, що у Києві в неділю спека посилиться, вдень максимально до +32...+35 °C. Стане дещо прохолодніше у другу половину дня, до того ж очікуються локальні грозові дощі.

"Отже, готуємося до сильної спеки та ймовірних вимкнень струму", — підсумувала свій прогноз Діденко.

погода від діденко
Прогноз від Наталки Діденко. Фото: скриншот

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