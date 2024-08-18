Прогноз погоды в Украине на завтра, 19 августа — аномальная жара до +37 °C.

Женщина пытается спастись от жары в фонтане. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине и Киеве завтра, 19 августа будет преимущественно жаркой. Приход африканского антициклона принесет в ряд регионов аномальную жару до +37°С.

Об этом информирует Meteoprog.

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Погода по Украине 19 августа

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По информации от синоптиков, завтра в Украине ожидается ясная погода, без осадков. Ночью возможна переменная облачность, днем местами на Волыни.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температурная карта 19 августа. Источник: Windy

Температура воздуха +18...+37°С, на востоке +19...+36°С. Жарче всего будет в центре и юге: там столбики термометров покажут +22...+37°С.

В западных регионах средняя температура будет +19...+34°С, в Хмельницком и Ивано-Франковске +18...+32°С.

В Крыму в течение дня ожидается до +35°С, в Севастополе +20...+35°С.

В столице завтра в течение дня ясно, без существенных осадков. Температура воздуха +20...+37°С.