Магнитные бури 18 августа – метеозависимым стоит подготовиться

Женщина страдает от мигрени. Фото: Pexels

В воскресенье, 18 августа, на Земле ожидается слабая геомагнитная буря G1. Магнитная буря такой силы может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 августа

Магнитная буря, которая ожидается 18 июля, может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им следует соблюдать осторожность. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,3.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,3 может спровоцировать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет нестабильным до незначительного штормового уровня. Солнечная активность, скорее всего, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 18 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

Количество солнечных пятен — 59.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.

К счастью, существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: