Магнитные бури 18 августа – метеозависимым стоит подготовиться

Метеозависимым следует быть осторожными — прогноз магнитных бурь на сегодня
В воскресенье, 18 августа, на Земле ожидается слабая геомагнитная буря G1. Магнитная буря такой силы может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 18 августа
Магнитная буря, которая ожидается 18 июля, может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им следует соблюдать осторожность. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М1,3.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,3 может спровоцировать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Кроме того, возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет нестабильным до незначительного штормового уровня. Солнечная активность, скорее всего, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 18 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
- Количество солнечных пятен — 59.
Как защититься от магнитных бурь
Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.
К счастью, существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не следует злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;
- нужно уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- побольше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Читайте Новини.LIVE!