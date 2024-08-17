Магнитные бури 17 августа — что чревато метеозависимым

Головная боль у мужчины. Фото: Pexels

В субботу, 17 августа, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Несмотря на это, существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 августа

Последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Скорее всего, в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 17 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 50.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.

К счастью, существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: