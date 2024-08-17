Магнитные бури 17 августа — что чревато метеозависимым

Метеозависимые могут выдохнуть — прогноз магнитных бурь на сегодня
В субботу, 17 августа, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Несмотря на это, существенных магнитных бурь не ожидается.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 17 августа
Последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Скорее всего, в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 17 августа:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- Количество солнечных пятен — 50.
Как защититься от магнитных бурь
Магнитные бури оказывают негативное влияние на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, которые иногда могут иметь фатальные последствия.
К счастью, существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:
- не следует злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;
- нужно уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гуляли и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
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