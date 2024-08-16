Магнітні бурі в Україні — до чого варто бути готовим

Мігрень у дівчини через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik

В п'ятницю, 16 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується, попри те, що останны 24 години сонячна активність була на високому рівні. Тим не менш, метеозалежним варто бути обережними і бути готовими до погіршення свого самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 серпня

Останні 24 години сонячна активність перебувала на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С, два спалахи класу М, найпотужніший з яких М5,3

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також повідомляється про ризик сонячного радіаційного шторму.

Можливо, у п'ятницю геомагнітне поле буде тихим. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 16 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

Кількість сонячних плям — 73.

Мігрень у жінки через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: