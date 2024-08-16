Магнітні бурі в Україні — до чого варто бути готовим

Готуємось до радіаційного шторму — прогноз магнітних бур на сьогодні
В п'ятницю, 16 серпня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується, попри те, що останны 24 години сонячна активність була на високому рівні. Тим не менш, метеозалежним варто бути обережними і бути готовими до погіршення свого самопочуття.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 16 серпня
Останні 24 години сонячна активність перебувала на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С, два спалахи класу М, найпотужніший з яких М5,3
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М5,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також повідомляється про ризик сонячного радіаційного шторму.
Можливо, у п'ятницю геомагнітне поле буде тихим. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 16 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;
- Кількість сонячних плям — 73.
Як захиститися від магнітних бур
Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.
Проте існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:
- не варто зловживати кофеїном, тютюном та алкоголем;
- потрібно зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляли та отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
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