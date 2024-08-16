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Готовимся к радиационному шторму — прогноз магнитных бурь на сегодня

16 августа 2024 13:30
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури в Украине — к чему следует быть готовым
Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

В пятницу, 16 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается, несмотря на то, что последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. Тем не менее, метеозависимым следует быть осторожными и быть готовыми к ухудшению своего самочувствия.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Последние 24 часа солнечная активность находилась на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С, две вспышки класса М, самая мощная из которых М5,3

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М5,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также сообщается о риске солнечного радиационного шторма.

Может быть, в пятницу геомагнитное поле будет тихим. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 16 августа:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
  • Количество солнечных пятен — 73.
женщина плохо чувствует себя
Мигрень у женщины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей:

  • не следует злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;
  • нужно уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гуляли и получать хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

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