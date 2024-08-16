Магнитные бури в Украине — к чему следует быть готовым

Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

В пятницу, 16 августа, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается, несмотря на то, что последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. Тем не менее, метеозависимым следует быть осторожными и быть готовыми к ухудшению своего самочувствия.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 16 августа

Последние 24 часа солнечная активность находилась на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С, две вспышки класса М, самая мощная из которых М5,3

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М5,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также сообщается о риске солнечного радиационного шторма.

Может быть, в пятницу геомагнитное поле будет тихим. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 16 августа:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;

Количество солнечных пятен — 73.

Мигрень у женщины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как защититься от магнитных бурь

Магнитные бури негативно влияют на развитие сердечно-сосудистых и вегето-сосудистых заболеваний, иногда могут иметь фатальные последствия.

Однако существуют методы, которые помогут снизить потенциальное влияние магнитных бурь на здоровье людей: