Магнітні бурі 17 серпня — що загрожує метеозалежним

Метеозалежні можуть видихнути — прогноз магнітних бур на сьогодні
В суботу, 17 серпня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Не зважаючи на це, суттєвих магнітних бур не очікується.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 17 серпня
Останні 24 години сонячна активність перебувала на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Скоріш за все, в суботу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 17 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
- Кількість сонячних плям — 50.
Як захиститися від магнітних бур
Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.
На щастя, існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:
- не варто зловживати кофеїном, тютюном та алкоголем;
- потрібно зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляли та отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
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