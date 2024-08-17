Магнітні бурі 17 серпня — що загрожує метеозалежним

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

В суботу, 17 серпня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Не зважаючи на це, суттєвих магнітних бур не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 серпня

Останні 24 години сонячна активність перебувала на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Скоріш за все, в суботу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 17 серпня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%

Кількість сонячних плям — 50.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як захиститися від магнітних бур

Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.

На щастя, існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей: