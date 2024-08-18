Магнітні бурі 18 серпня — метеозалежним варто підготуватися

Метеозалежним варто бути обережними — прогноз магнітних бур на сьогодні
У неділю, 18 серпня, на Землі очікується слабка геомагнітна буря G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 18 серпня
Магнітна буря, яка очікується 18 липня, може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм варто бути обережними. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М1,3.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,3 може спровокувати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Окрім того, можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде нестабільним до незначного штормового рівня. Сонячна активність, найімовірніше, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 18 серпня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 30%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;
- Кількість сонячних плям — 59.
Як захиститися від магнітних бур
Магнітні бурі негативно впливають на розвиток серцево-судинних та вегето-судинних захворювань, які інколи можуть мати фатальні наслідки.
На щастя, існують методи, які допоможуть знизити потенційний вплив магнітних бур на здоров’я людей:
- не варто зловживати кофеїном, тютюном та алкоголем;
- потрібно зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- побільше гуляти та отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
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