Погода сьогодні, 4 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Прогноз погоди в Україні на четвер, 4 грудня, надали синоптики. Невеликий дощ пройде місцями в північних, більшості центральних і південних областях. На решті території опадів не передбачається.

Про це в середу, 3 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 4 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці в Карпатах місцями утвориться туман. Південно-східний вітер сягне 5–10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до 0...+5 °С, а у східних регіонах і Карпатах — до -3...+2 °С. Удень буде +3...+8 °С, на Закарпатті — до +11 °С. Найтепліша погода передбачається на півдні: уночі +4...+9 °С, удень +7...+12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно. Місцями невеликий дощ. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура на Київщині — 0..+5 °С, а в Києві — +2...+4 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +4...+6 °С, а в області — до +3...+8 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 4 грудня Україна перебуватиме під впливом масштабного антициклону. У більшості областей істотних опадів не передбачається, подекуди можливі хіба що локальні острівці вологи.

Температура повітря суттєвих змін не зазнає. Упродовж дня повітря прогріється до +4...+8 °С, а на півдні — до +8...+12 °С.

Переважно південно-східний вітер буде помірним, часом рвучким.

У Києві істотні опади будуть навряд чи. Максимальна температура сягне +5...+7 °С.

Раніше синоптики спрогнозували, що 4 грудня в Україні утримується тепла погода. Щоправда, у деяких регіонах можливі невеликі дощі.

Також ми повідомляли, що в Одесі 3 грудня оголошували штормове попередження. Туман призвів до проблем із видимістю на дорогах.