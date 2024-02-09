Погода в Україні 10 лютого, будуть перепади температури

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні, 10 лютого, очікується відносно тепла погода. Температура повітря вночі сягатиме 0...-5 °C. Протягом дня суботи у центрі, на півдні та заході очікується +4...+11 °C. Крім того, очікується дощова погода.

Про це розповіла народний синоптик Наталія Діденко у п'ятницю, 9 лютого.

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Погода в Україні 10 лютого

На території України вночі очікується 0...-5 °C, на півдні та заході +1...+8 °C. Протягом дня суботи у центральних, південних та західних областях буде +4...+11 °C.

На північному сході місцями -1...+2 °C, на крайньому півдні, на Закарпатті та у Чернівецькій області сягне до +12...+19 °C.

Протягом суботи переважатиме волога погода. Пройдуть дощі, на півночі мокрий сніг. В свою чергу, у південній частині обійдеться без опадів.

Погода в Києві 10 лютого

У Києві в суботу очікується мокрий сніг з переходом у дощ, вдень +3 °C. У неділю в столиці буде без опадів, потепліє до +6 °C, у понеділок до +12 °C.

Якою буде погода в неділю 11 лютого

Народний синоптик зазначила, що 11-го лютого опади в більшості областей України припиняться. Також відчутно підвищиться температура повітря.

Раніше ми розповідали, що погода в Україні, в п'ятницю, 9 лютого, прийде з рясними опадами. В більшості областей очікується мокрий сніг та дощ, внаслідок чого на дорогах буде ожеледиця. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної поділки до -15 °C на Прикарпатті.

В останній робочий день тижня в Одесі зберігатиметься хмарна та помірна погода. Опадів синоптики не передбачають, однак температура повітря буде теплою, стовпчики термометрів підіймуться до +12 °С.