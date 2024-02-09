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Погода устроит температурные "качели" на выходные — народный синоптик Диденко сделала прогноз

9 февраля 2024 14:28
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 10 февраля, будут перепады температуры
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине, 10 февраля, ожидается относительно теплая погода. Температура воздуха ночью будет достигать 0...-5 °C. В субботу в центре, на юге и западе ожидается +4...+11 °C. Кроме того, ожидается дождливая погода.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко в пятницу, 9 февраля.

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Погода в Украине 10 февраля

На территории Украины ночью ожидается 0...-5°C, на юге и западе +1...+8 °C. В субботу в центральных, южных и западных областях будет +4...+11 °C.

На северо-востоке местами -1...+2 °C, на крайнем юге, Закарпатье и Черновицкой области достигнет +12...+19 °C.

В субботу будет преобладать влажная погода. Пройдут дожди, на севере мокрый снег. В свою очередь, в южной части обойдется без осадков.

Погода в Киеве 10 февраля

В Киеве в субботу ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, днем +3 °C. В воскресенье в столице без осадков, потеплеет до +6 °C, в понедельник до +12 °C.

Какой будет погода в воскресеье 11 февраля

Народный синоптик отметила, что 11 февраля осадки в большинстве областей Украины прекратятся. Также ощутимо повысится температура воздуха.

Ранее мы рассказывали, что погода в Украине , в пятницу, 9 февраля, придет с обильными осадками. В большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь, в результате чего на дорогах будет гололедица. Столбики термометров достигнут максимального деления до -15 °C на Прикарпатье.

В последний рабочий день недели в Одессе будет облачная и умеренная погода. Осадков синоптики не предполагают, однако температура воздуха будет теплой, столбики термометров поднимутся до +12 °С.

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