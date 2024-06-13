Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 червня, від Наталки Діденко

Погода з сюрпризом — народний синоптик Діденко попередила про негоду попри спеку
Погода в Україні 14 червня буде переважно спекотною та задушливою. Однак попри це короткочасні грозові дощі продовжать панувати в окремих регіонах країни.
Про це заявила народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні та Києві 14 червня
Завтра по всій території України переважатиме свіже комфортне повітря. Водночас короткочасні грозові дощі охоплять завтра більшу частину нашої території, крім сходу.
Температура повітря вдень +20...+26°С, на заході місцями +18...+20°С.
На сході та півдні вдень стовпчики термометра покажуть +27...+31°С.
У Києві завтра короткочасні грозові дощі, температура повітря — +22...+23°С.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві екології України пояснили, чому в Україні міліють річки, та назвали декілька можливих факторів.
А також у Києві у середу, 12 червня, від ранку тривала потужна злива, внаслідок якої в місті затопило вулиці, а у деяких районах автомобілі буквально "попливли".
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