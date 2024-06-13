Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 июня, от Наталки Диденко.

Девушки охлаждаются под распылителем в Киеве. Фото иллюстративное: Новости.

Погода в Украине 14 июня будет преимущественно жаркой и удушающей. Однако, несмотря на это, кратковременные грозовые дожди продолжат господствовать в отдельных регионах страны.

Об этом заявила народный синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине и Киеве 14 июня

Завтра на всей территории Украины будет преобладать свежий комфортный воздух. В то же время, кратковременные грозовые дожди охватят завтра большую часть нашей территории, кроме востока.

Температурная карта. Источник: Facebook Наталки Диденко

Температура воздуха днем +20...+26°С, на западе местами +18...+20°С.

На востоке и юге днем столбики термометра покажут +27...+31°С.

В Киеве завтра кратковременные грозовые дожди, температура воздуха +22...+23°С.

Скриншот сообщения Диденко

Напомним, ранее в Министерстве экологии Украины объяснили, почему в Украине мелеют реки и назвали несколько возможных факторов.

А также в Киеве в среду, 12 июня, с утра продолжался мощный ливень, в результате которого в городе затопило улицы, а в некоторых районах автомобили буквально "поплыли".