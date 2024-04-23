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Погода зіпсується — народний синоптик Наталка Діденко розповіла про похолодання у деяких регіонах

23 квітня 2024 15:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 квітня, від Наталки Діденко
Люди йдуть з парасольками під сильною зливою. Фото: independent.co.uk
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Погода в Україні завтра, 24 квітня, буде холоднішою за минулі дні. Очікується дощ практично по всій території країни, з помірними й часом значними опадами.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 24 квітня

Циклон, що належить до родини циклонічних систем Biruta, вплине на значну частину європейського континенту, включаючи Україну. У середу, 24 квітня, очікується дощ практично по всій території країни, з помірними та часом значними опадами. У денні години на півдні та сході очікуються без істотних опадів.

Вітер буде переважно південно-східний і досягатиме швидкості від 5 до 12 м/с, місцями зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря залежатиме від регіону: на півночі та заході очікується від +11...+16 °C, на решті території від +17...+24 °C, а на півдні місцями може досягати +25...+28 °C.

Можливо, це зображення (‎карта та ‎текст
Циклон в Україні. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Києві 24 квітня

Мешканцям Києва Наталка Діденко рекомендує мати при собі парасольку та міцне взуття, оскільки очікується дощ та сильний вітер. Температура повітря у столиці становитиме +10...+12 °C.

Також варто пам'ятати, що посилення вітру може збільшити відчуття холоду, знижуючи емоційно температуру повітря на кілька градусів.

На щастя, наступний вихідний обіцяє бути приємним: у суботу та неділю по всій Україні передбачається сонячна погода і температура +18...+23 °C.

Погода зіпсується — народний синоптик Наталка Діденко розповіла про похолодання у деяких регіонах - фото 2

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями у Києві через негоду повалилися дерева, були підтоплені вулиці та підʼїзди та зазнали пошкоджень десятки автомобілів. Столичні рятувальники ліквідовували наслідки стихії у двох районах столиці.

Також ми писали, що в Одесі через сильний вітер на вулицях міста почали падати дерева. Одне з них перекрило рух транспорту по вулиці Приморській.

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