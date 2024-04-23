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Погода испортится — народный синоптик Наталья Диденко рассказала о похолодании в некоторых регионах

23 апреля 2024 15:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 апреля, от Наталки Диденко.
Люди идут с зонтиками под сильным ливнем. Фото: independent.co.uk
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Погода в Украине завтра, 24 апреля, будет холоднее прошедших дней. Ожидается дождь практически по всей территории страны с умеренными и временами значительными осадками.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 24 апреля

Циклон, принадлежащий семье циклонических систем Biruta, повлияет на значительную часть европейского континента, включая Украину. В среду, 24 апреля, ожидается дождь практически по всей территории страны с умеренными и временами значительными осадками. В дневные часы на юге и на востоке ожидаются без существенных осадков.

Ветер будет преимущественно юго-восточный и будет достигать скорости от 5 до 12 метров в секунду, местами со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха будет зависеть от региона: на севере и западе ожидается от +11...+16°C, на остальной территории от +17...+24°C, а на юге местами может достигать +25...+28°C. C.

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Циклон в Украине. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве 24 апреля

Жителям Киева Наталья Диденко рекомендует иметь при себе зонтик и крепкую обувь, поскольку ожидается дождь и сильный ветер. Температура воздуха в столице составит +10...+12°C.

Также следует помнить, что усиление ветра может увеличить ощущение холода, снижая эмоционально температуру воздуха на несколько градусов.

К счастью, следующий выходной обещает быть приятным: в субботу и воскресенье по всей Украине ожидается солнечная погода и температура +18...+23°C.

Погода испортится — народный синоптик Наталья Диденко рассказала о похолодании в некоторых регионах - фото 2

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, на днях в Киеве из-за непогоды рухнули деревья, были подтоплены улицы и подъезды и получили повреждения десятки автомобилей. Спасатели ликвидировали последствия стихии в двух районах столицы.

Также мы писали, что в Одессе из-за сильного ветра на улицах города начали падать деревья. Одно из них перекрыло движение транспорта по улице Приморской.

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