Погода в Україні в п'ятницю, 16 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні

Жінки потрапили під негоду. Фото: Борис Корпусенко

Погода в Україні в четвер, 16 листопада, буде хмарною з проясненнями. Подекуди можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно південно-західний.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, у західних, східних та північно-східних областях невеликий дощ і мокрий сніг. Також вдень на заході країни можливі помірні опади.

"Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с", — йдеться у повідомленні.

Температура повітря 17 листопада:

вдень очікується 0...+5 °С;

у південних областях та на Закарпатті +4...+9 °С;

на півдні Одещини до +13 °С;

В Карпатах сніг, температура вночі та вдень 0...-5 °С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 17 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

В Україні18-20 листопада в більшості областей очікується ускладнення погодних умов.

"18 листопада в західних, Житомирській та Вінницькій областях значний мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", — мовиться у повідомленні.

Додамо, у п'ятницю, 17 листопада, на території Харківської області очікується мінлива погода з проясненнями та невеликими опадами. Нічний дощ вранці послабшає.