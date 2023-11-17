Погода в Україні в п'ятницю, 16 листопада — прогноз від синоптиків на сьогодні

Погода знову зіпсується — синоптики розповіли, чого очікувати українцям
Погода в Україні в четвер, 16 листопада, буде хмарною з проясненнями. Подекуди можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно південно-західний.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 17 листопада
За прогнозами синоптиків, у західних, східних та північно-східних областях невеликий дощ і мокрий сніг. Також вдень на заході країни можливі помірні опади.
"Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с", — йдеться у повідомленні.
Температура повітря 17 листопада:
- вдень очікується 0...+5 °С;
- у південних областях та на Закарпатті +4...+9 °С;
- на півдні Одещини до +13 °С;
- В Карпатах сніг, температура вночі та вдень 0...-5 °С.
Попередження від Укргідрометцентру
В Україні18-20 листопада в більшості областей очікується ускладнення погодних умов.
"18 листопада в західних, Житомирській та Вінницькій областях значний мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", — мовиться у повідомленні.
Додамо, у п'ятницю, 17 листопада, на території Харківської області очікується мінлива погода з проясненнями та невеликими опадами. Нічний дощ вранці послабшає.
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