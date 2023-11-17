Погода в Украине в пятницу, 16 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня

Погода снова испортится — синоптики рассказали, чего ждать украинцам
Погода в Украине в четверг, 16 ноября, будет облачной с прояснениями. Временами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно юго-западный.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 17 ноября
По прогнозам синоптиков, в западных, восточных и северо-восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. Также днем на западе страны возможны умеренные осадки.
"Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с" , — говорится в сообщении.
Температура воздуха 17 ноября:
- днем ожидается 0...+5 °С;
- в южных областях и на Закарпатье +4..+9 °С;
- на юге Одесчины до +13 °С;
- В Карпатах снег, температура ночью и днем 0...-5 °С.
Предупреждение от Укргидрометцентра
В Украине 18-20 ноября в большинстве областей ожидается усложнение погодных условий.
"18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях значительный мокрый снег и снег, иногда налипание мокрого снега, на дорогах гололедица ", — говорится в сообщении.
В пятницу, 17 ноября, на территории Харьковской области ожидается переменная погода с прояснениями и небольшими осадками. Ночной дождь утром ослабеет.
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