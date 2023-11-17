Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Погода снова испортится — синоптики рассказали, чего ждать украинцам arrow

Погода снова испортится — синоптики рассказали, чего ждать украинцам

17 ноября 2023 06:25
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Погода в Украине в пятницу, 16 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня
Женщины попали под ненастье. Фото: Борис Корпусенко
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Погода в Украине в четверг, 16 ноября, будет облачной с прояснениями. Временами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно юго-западный.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 17 ноября

По прогнозам синоптиков, в западных, восточных и северо-восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. Также днем на западе страны возможны умеренные осадки.

"Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха 17 ноября:

  • днем ожидается 0...+5 °С;
  • в южных областях и на Закарпатье +4..+9 °С;
  • на юге Одесчины до +13 °С;
  • В Карпатах снег, температура ночью и днем 0...-5 °С.
На картинке может быть: карта и текст
Прогноз погоды в Украине сегодня, 17 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Украине 18-20 ноября в большинстве областей ожидается усложнение погодных условий.

"18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях значительный мокрый снег и снег, иногда налипание мокрого снега, на дорогах гололедица ", — говорится в сообщении.

В пятницу, 17 ноября, на территории Харьковской области ожидается переменная погода с прояснениями и небольшими осадками. Ночной дождь утром ослабеет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Новость с видео

22:57 В Киевской области пошел первый снег

Актуальное по теме