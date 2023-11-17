Погода в Украине в пятницу, 16 ноября — прогноз от синоптиков на сегодня

Женщины попали под ненастье. Фото: Борис Корпусенко

Погода в Украине в четверг, 16 ноября, будет облачной с прояснениями. Временами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно юго-западный.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, в западных, восточных и северо-восточных областях небольшой дождь и мокрый снег. Также днем на западе страны возможны умеренные осадки.

"Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с" , — говорится в сообщении.

Температура воздуха 17 ноября:

днем ожидается 0...+5 °С;

в южных областях и на Закарпатье +4..+9 °С;

на юге Одесчины до +13 °С;

В Карпатах снег, температура ночью и днем 0...-5 °С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 17 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

В Украине 18-20 ноября в большинстве областей ожидается усложнение погодных условий.

"18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях значительный мокрый снег и снег, иногда налипание мокрого снега, на дорогах гололедица ", — говорится в сообщении.

В пятницу, 17 ноября, на территории Харьковской области ожидается переменная погода с прояснениями и небольшими осадками. Ночной дождь утром ослабеет.