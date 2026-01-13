Прогноз погоди в Україні на весну — синоптик попередив про холод у березні

Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні весною очікується з опадами та холодом. У першій декаді березня прогнозують сильний вітер. Крім того, цього місяця інколи буде випадати сніг.

Про це повідомив народний синоптик Володимир Деркач для "Телеграфу".

Прогноз погоди в Україні на весну

На початку календарної весни буде холодно. Попри це, ближче до середини декади поступово встановлюватиметься тепліша погода.

Втім, згодом очікується нове зниження температури. У цей період прогнозується посилення вітру та опади, інтенсивність яких зросте наприкінці першої декади.

У другій декаді березня очікуються опади, в тому числі сніг. Синоптик прогнозує короткотривале похолодання на 2-3 дні, яке доповнять сильні пориви вітру.

"Та вже ближче до середини місяця прийде стале весняне тепло. Погода буде достатньо комфортною, практично без опадів. Справжня весна", — каже Деркач.

У третю декаду березня знову прийде похолодання, яке значно відчуватиметься вночі. Вдень очікується доволі комфортна погода, попри сильний вітер. Однак опадів не передбачається.

Нагадаємо, 14 січня в Україні очікується морозна погода з ожеледицею. Синоптик Наталка Діденко прогнозує вночі до -20 °C.

