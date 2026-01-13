Видео
Главная Погода Похолодание и снег — синоптик удивил прогнозом на весну

Похолодание и снег — синоптик удивил прогнозом на весну

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 14:48
Прогноз погоды в Украине на весну — синоптик предупредил о холодах в марте
Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине весной ожидается с осадками и холодом. В первой декаде марта прогнозируют сильный ветер. Кроме того, в этом месяце иногда будет выпадать снег.

Об этом сообщил народный синоптик Владимир Деркач для "Телеграфа".

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на весну

В начале календарной весны будет холодно. Несмотря на это, ближе к середине декады постепенно будет устанавливаться более теплая погода.

Впрочем, впоследствии ожидается новое снижение температуры. В этот период прогнозируется усиление ветра и осадки, интенсивность которых возрастет в конце первой декады.

Во второй декаде марта ожидаются осадки, в том числе снег. Синоптик прогнозирует кратковременное похолодание на 2-3 дня, которое дополнят сильные порывы ветра.

"Но уже ближе к середине месяца придет устойчивое весеннее тепло. Погода будет достаточно комфортной, практически без осадков. Настоящая весна", — говорит Деркач.

В третью декаду марта снова придет похолодание, которое значительно будет ощущаться ночью. Днем ожидается довольно комфортная погода, несмотря на сильный ветер. Однако осадков не предвидится.

Напомним, 14 января в Украине ожидается морозная погода с гололедом. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует ночью до -20 °C.

Также Новини.LIVE показывали, как сейчас выглядит Львов после сильных осадков.

погода непогода Украина весна осадки погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
