Прогноз погоды в Украине на весну — синоптик предупредил о холодах в марте

Погода в Украине весной ожидается с осадками и холодом. В первой декаде марта прогнозируют сильный ветер. Кроме того, в этом месяце иногда будет выпадать снег.

Об этом сообщил народный синоптик Владимир Деркач для "Телеграфа".

Прогноз погоды в Украине на весну

В начале календарной весны будет холодно. Несмотря на это, ближе к середине декады постепенно будет устанавливаться более теплая погода.

Впрочем, впоследствии ожидается новое снижение температуры. В этот период прогнозируется усиление ветра и осадки, интенсивность которых возрастет в конце первой декады.

Во второй декаде марта ожидаются осадки, в том числе снег. Синоптик прогнозирует кратковременное похолодание на 2-3 дня, которое дополнят сильные порывы ветра.

"Но уже ближе к середине месяца придет устойчивое весеннее тепло. Погода будет достаточно комфортной, практически без осадков. Настоящая весна", — говорит Деркач.

В третью декаду марта снова придет похолодание, которое значительно будет ощущаться ночью. Днем ожидается довольно комфортная погода, несмотря на сильный ветер. Однако осадков не предвидится.

