Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Похолодання з лютим морозом та сильним вітром — синоптики попередили жителів низки областей arrow

Похолодання з лютим морозом та сильним вітром — синоптики попередили жителів низки областей

17 січня 2024 06:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в середу, 17 січня — в які області прийде похолодання з морозами
Жінка з дівчинкою йдуть вулицею під сильним вітром. Фото: aia.az
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в середу, 17 січня, обіцяє сильний мороз. Синоптики попереджають про снігопади та пориви вітру до 20 м/с в західних областях, а саме Львівській, Тернопільській та інших. Сьогодні температура повітря буде до -12 °C вночі, а в Київській, Сумській, Житомирській та інших до -15 °C, однак вдень буде значно тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.  

Читайте також:

Погода в Україні 17 січня

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 17 січня, в низці західних областей, а саме у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій, очікується невеликий мокрий сніг. По всій країні дороги вкриє ожеледиця. Також на заході сильні пориви вітру до 20 м/с.

"Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі -7...-12 °C, на півночі до -15 °C, на Закарпатті та півдні -2...-7 °C;
  • вдень -1...-6 °C, на півночі та північному сході -4...-9 °C, на Закарпатті та в південних областях -1...+4 °C, у Криму +2...+7 °C.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 17 січня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 17 січня. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку III рівня на високогір'ї східної частини Закарпатської області та ІІ рівня — на високогір'ї західної й центральної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Мапа сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 17 січня, від Укргідрометцентру
Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 17 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 17 січня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 17 січня, в Україну прийде короткочасне похолодання, а на дорогах посилиться ожеледиця. Також на заході очікуються сильні пориви південного та південно-східного вітру, на півночі — рвучкий, однак помірний вітер.

"У середу в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тому істотні опади малоймовірні. І лише в західних областях місцями можливий незначний сніг", — повідомляє Діденко.

Температура повітря:

  • вночі -7...-12 °C, на півночі подекуди до -14 °C,
  • вдень -3...-8 °C, на півдні 0...+4 °C;
  • у Києві вночі -8...-10 °C, вдень -3...-6 °C.
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що 16 січня у Львівській області вирувала негода. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич опублікував кадри з видимістю 50-100 м на трасі Львів — Стрий. 

погода
Укргідрометцентр
Україна
сніг
морози
Наталка Діденко
прогноз погоди
погода в Україні
вітер
небезпека
січень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі