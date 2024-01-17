Погода в Україні в середу, 17 січня — в які області прийде похолодання з морозами

Жінка з дівчинкою йдуть вулицею під сильним вітром. Фото: aia.az

Погода в Україні в середу, 17 січня, обіцяє сильний мороз. Синоптики попереджають про снігопади та пориви вітру до 20 м/с в західних областях, а саме Львівській, Тернопільській та інших. Сьогодні температура повітря буде до -12 °C вночі, а в Київській, Сумській, Житомирській та інших до -15 °C, однак вдень буде значно тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 січня

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 17 січня, в низці західних областей, а саме у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій, очікується невеликий мокрий сніг. По всій країні дороги вкриє ожеледиця. Також на заході сильні пориви вітру до 20 м/с.

"Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

вночі -7...-12 °C, на півночі до -15 °C, на Закарпатті та півдні -2...-7 °C;

вдень -1...-6 °C, на півночі та північному сході -4...-9 °C, на Закарпатті та в південних областях -1...+4 °C, у Криму +2...+7 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 17 січня. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку III рівня на високогір'ї східної частини Закарпатської області та ІІ рівня — на високогір'ї західної й центральної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 17 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 17 січня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 17 січня, в Україну прийде короткочасне похолодання, а на дорогах посилиться ожеледиця. Також на заході очікуються сильні пориви південного та південно-східного вітру, на півночі — рвучкий, однак помірний вітер.

"У середу в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тому істотні опади малоймовірні. І лише в західних областях місцями можливий незначний сніг", — повідомляє Діденко.

Температура повітря:

вночі -7...-12 °C, на півночі подекуди до -14 °C,

вдень -3...-8 °C, на півдні 0...+4 °C;

у Києві вночі -8...-10 °C, вдень -3...-6 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що 16 січня у Львівській області вирувала негода. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич опублікував кадри з видимістю 50-100 м на трасі Львів — Стрий.