Погода в Украине в среду, 17 января – в какие области придет похолодание с морозами

Женщина с девочкой идут по улице под сильным ветром. Фото: aia.az

Погода в Украине в среду, 17 января, обещает сильный мороз. Синоптики предупреждают о снегопадах и порывах ветра до 20 м/с в западных областях, а именно Львовской, Тернопольской и других. Сегодня температура воздуха будет до -12 °C ночью, а в Киевской, Сумской, Житомирской и других до -15 °C, однако днем будет значительно теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 января

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 17 января, в ряде западных областей, а именно во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновецкой, ожидается небольшой мокрый снег. По всей стране дороги укроет гололедица. На западе также сильные порывы ветра до 20 м/с.

"Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

ночью -7...-12 °C, на севере до -15 °C, на Закарпатье и юге -2...-7 °C;

днем -1...-6 °C, на севере и северо-востоке -4...-9 °C, на Закарпатье и в южных областях -1...+4 °C, в Крыму +2...+7 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 17 января. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают о снеголавинной опасности III уровня на высокогорье восточной части Закарпатской области и ІІ уровня — на высокогорье западной и центральной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 17 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 17 января

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 17 января, в Украину придет кратковременное похолодание, а на дорогах усилится гололедица. Также на западе ожидаются сильные порывы южного и юго-восточного ветра, на севере порывистый, однако умеренный ветер.

"В среду в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, поэтому существенные осадки маловероятны. И только в западных областях местами возможен небольшой снег", — сообщает Диденко.

Температура воздуха:

ночью -7...-12 °C, на севере местами до -14 °C,

днем -3...-8 °C; на юге 0...+4 °C;

в Киеве ночью -8...-10 °C, днем -3...-6 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что 16 января во Львовской области бушевала непогода. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич опубликовал кадры с видимостью 50-100 м на трассе Львов — Стрый.