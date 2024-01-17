Погода в Украине в среду, 17 января – в какие области придет похолодание с морозами

Похолодание с лютым морозом и сильным ветром — синоптики предупредили жителей ряда областей
Погода в Украине в среду, 17 января, обещает сильный мороз. Синоптики предупреждают о снегопадах и порывах ветра до 20 м/с в западных областях, а именно Львовской, Тернопольской и других. Сегодня температура воздуха будет до -12 °C ночью, а в Киевской, Сумской, Житомирской и других до -15 °C, однако днем будет значительно теплее.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 17 января
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня, 17 января, в ряде западных областей, а именно во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновецкой, ожидается небольшой мокрый снег. По всей стране дороги укроет гололедица. На западе также сильные порывы ветра до 20 м/с.
"Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- ночью -7...-12 °C, на севере до -15 °C, на Закарпатье и юге -2...-7 °C;
- днем -1...-6 °C, на севере и северо-востоке -4...-9 °C, на Закарпатье и в южных областях -1...+4 °C, в Крыму +2...+7 °C.
Также синоптики предупреждают о снеголавинной опасности III уровня на высокогорье восточной части Закарпатской области и ІІ уровня — на высокогорье западной и центральной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 17 января
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня, 17 января, в Украину придет кратковременное похолодание, а на дорогах усилится гололедица. Также на западе ожидаются сильные порывы южного и юго-восточного ветра, на севере порывистый, однако умеренный ветер.
"В среду в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, поэтому существенные осадки маловероятны. И только в западных областях местами возможен небольшой снег", — сообщает Диденко.
Температура воздуха:
- ночью -7...-12 °C, на севере местами до -14 °C,
- днем -3...-8 °C; на юге 0...+4 °C;
- в Киеве ночью -8...-10 °C, днем -3...-6 °C.
Напомним, что 16 января во Львовской области бушевала непогода. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич опубликовал кадры с видимостью 50-100 м на трассе Львов — Стрый.
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