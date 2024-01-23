Прогноз погоди на 24 січня, в Україні буде багато снігу

Чоловік крокує вулицею під час негоди. Фото: 0462.ua/news

Завтра, 24 січня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, проте в більшості областей обійдеться без істотних опадів. Темпертура повітря протягом доби складатиме -2...+3 °С. Окрім того, в деяких регіонах українцям варто остерігатися потужних поривів вітру.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 24 січня

В Україні 24 січня очікується хмарна з проясненнями погода. Цієї ночі у північних та більшості центральних областей буле невеликий мокрий сніг. Вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях помірний мокрий сніг та дощ. На Закарпатті в свою чергу очікуються значні опади. в усіх інших областях великих опадів не очікується.

На дорогах місцями ожеледиця, в південних регіонах вона не очікується. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби -2...+3 °С. Вночі на Лівобережжі -1...-6 °С, у східних областях та в Карпатах до -10°, вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму +1...+6 °С.

Погода в Україні 24 січня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 24 січня

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий мокрий сніг. Вдень не варто очікувати істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі та вдень від -2°...+3 °С;

у Києві вночі близько 0 °С, вдень -1...-3 °С.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають, що українцям варто очікувати небезпечних метеорологічних явищ в Україні. 24 січня вдень у західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті значний мокрий сніг та дощ.

Фахівці оголосили перший рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми повідомляли, що народний синоптик Діденко повідомила, що в Україні 24 січня протягом дня переважатиме відносно тепла погода із температурою повітря +1...+5 °C. Тільки в східних областях та на Сумщині буде прохолодно 0...-3 °C.