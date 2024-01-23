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Половина Украины будет заснежена — в Укргидрометцентре рассказали о погоде на завтра

23 января 2024 18:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 24 января, в Украине будет много снега.
Мужчина шагает по улице во время непогоды. Фото: 0462.ua/news
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 24 января, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, однако в большинстве областей обойдется без существенных осадков. Темпертура воздуха в течение суток составит -2...+3°С. Кроме того, в некоторых регионах украинцам следует остерегаться мощных порывов ветра.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 24 января

В Украине 24 января ожидается облачная с прояснениями погода. Этой ночью в северных и большинстве центральных областей был небольшой мокрый снег. Днем в западных, Винницкой и Житомирской областях мокрый снег и дождь. В Закарпатье в свою очередь ожидаются значительные осадки. во всех других областях больших осадков не ожидается.

На дорогах местами гололедица, в южных регионах она не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток -2...+3 °С. Ночью на Левобережье -1...-6 °С, в восточных областях и в Карпатах до -10°, днем в Прикарпатье, Одесщине и Крыму +1...+6 °С.

погода
Погода в Украине 24 января. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 24 января

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой мокрый снег. Днем не следует ожидать существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью и днем от -2...+3 °С;
  • в Киеве ночью около 0 °С, днем -1...-3 °С.
киев
Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают, что украинцам следует ожидать опасных метеорологических явлений в Украине. 24 января днем в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Закарпатье сильный мокрый снег и дождь.

Специалисты объявили первый уровень опасности.

синоптики предупреждают
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Ранее сообщалось, что народный синоптик Диденко сообщила, что в Украине 24 января в течение дня будет преобладать относительно теплая погода с температурой воздуха +1...+5 °C. Только в восточных областях и Сумской области будет прохладно 0...-3 °C.

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