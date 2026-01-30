В Україні почнуться дуже міцні морози — прогноз від Наталки Діденко

Морозна погода. Фото: УНІАН

Субота, 31 січня в Україні, стане перехідним днем між відносно м'якою погодою та різким похолоданням, яке принесе початок лютого. Вже незабаром в країні різко посиляться морози через зміну циклонів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

У п'ятницю, 30 січня, найтепліше буде на сході та південному сході країни. У Луганській і Донецькій областях, у Запорізькій області та в Криму вдень температура повітря становитиме +1...+5 °C. У цих регіонах день супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом і сильним, подекуди штормовим вітром.

Карта циклонів. Фото: Wetterpade

Україну накриють сніги та вдаряться сильні морози 31 січня

У центральних регіонах України, за винятком Вінниччини, 31 січня очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На півдні та сході також прогнозуються опади, а на південному сході переважатиме дощ. Натомість у західних і північних областях істотних опадів не передбачається.

Температурна карта України 31 січня. Фото: Метеопост

Водночас уже в суботу, 31 січня, погода різко зміниться через потужний антициклон із півночі. У більшості регіонів країни вдень температура знизиться до -6...-10 °C, а в північних і західних областях — до -7...-12 °C.

У вихідні вітер також змінить напрямок на північно-східний і буде поривчастим, місцями зі штормовими поривами.

Прогноз погоди в Києві 31 січня

У Києві завершення січня буде морозним. У ніч на 31 січня температура повітря в столиці опуститься до -14 °C, удень очікується близько -12 °C. Опадів у цей день не прогнозують, однак холод посилюватиметься через вітер.

Як довго триватимуть морози в Україні

За словами Наталки Діденко, подальше похолодання в Україні лише набиратиме обертів. Початок лютого обіцяє бути дуже холодним: у нічні години температура може знижуватися до -20...-28 °C.

