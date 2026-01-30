В Украине начнутся очень крепкие морозы — прогноз от Наталки Диденко

Морозная погода. Фото: УНИАН

Суббота, 31 января в Украине, станет переходным днем между относительно мягкой погодой и резким похолоданием, которое принесет начало февраля. Уже вскоре в стране резко усилятся морозы из-за смены циклонов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 30 января

В пятницу, 30 января, теплее всего будет на востоке и юго-востоке страны. В Луганской и Донецкой областях, в Запорожской области и в Крыму днем температура воздуха составит +1...+5 °C. В этих регионах день будет сопровождаться дождем, мокрым снегом и сильным, местами штормовым ветром.

Карта циклонов. Фото: Wetterpade

Украину накроют снега и ударят сильные морозы 31 января

В центральных регионах Украины, за исключением Винницкой области, 31 января ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. На юге и востоке также прогнозируются осадки, а на юго-востоке будет преобладать дождь. Зато в западных и северных областях существенных осадков не предвидится.

Температурная карта Украины 31 января. Фото: Метеопост

В то же время уже в субботу, 31 января, погода резко изменится из-за мощного антициклона с севера. В большинстве регионов страны днем температура снизится до -6...-10 °C, а в северных и западных областях — до -7...-12 °C.

В выходные ветер также изменит направление на северо-восточное и будет порывистым, местами со штормовыми порывами.

Прогноз погоды в Киеве 31 января

В Киеве завершение января будет морозным. В ночь на 31 января температура воздуха в столице опустится до -14 °C, днем ожидается около -12 °C. Осадков в этот день не прогнозируют, однако холод будет усиливаться из-за ветра.

Как долго продлятся морозы в Украине

По словам Наталки Диденко, дальнейшее похолодание в Украине будет только набирать обороты. Начало февраля обещает быть очень холодным: в ночные часы температура может снижаться до -20...-28 °C.

Напомним, синоптики назвали дату, когда в Киеве закончатся крепкие морозы и вернется тепло.

Также читайте, когда в Украину придет весеннее тепло и какой месяц будет самым теплым.