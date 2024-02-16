Магнітні бурі сьогодні, 16 лютого

Жінка страждає на головний біль. Ілюстративне фото: Pexels

Магнітна буря у п'ятницю, 16 лютого не передбачається. Сьогодні магнітосфера Землі впродовж дня перебуватиме в нормальному стані. Також сонячна активність буде на помірному рівні — K-INDEX 2.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі 16 лютого

Протягом доби сонячна активність перебувала на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці відбулося три спалахи класу Х. Вони майже не впливають на людей.

Геомагнітне поле в п'ятницю переважно буде в нормальному стані, коливань не передбачається. При цьому сонячна активність перебуватиме на помірному рівні — K-INDEX 2. Сила геоударів дорівнюватиме 1-му балу, що характерно для повного магнітосферного штилю.

Сонячна активність на 16 лютого:

імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

кількість сонячних плям — 0.

В жінки болить голова. Ілюстративне фото: Pexels

Поради, які допоможуть вберегтися від негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. При розумінні проблеми та отриманні попередження про магнітні бурі можна контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Поради, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;

прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай;

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, нещодавно на Сонці стався потужний спалах, після якого вчені помітили над вогненною поверхнею нашого головного світила дивні плазмові петлі. Знімок зробив астрофотограф Едуардо Шабергер.