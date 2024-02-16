Магнитные бури сегодня, 16 февраля

Мощная опасность из космоса — прогноз магнитных бурь на 16 февраля
Магнитная буря в пятницу, 16 февраля, не предполагается. Сегодня магнитосфера Земли в течение дня будет в нормальном состоянии. Также солнечная активность будет на умеренном уровне — K-INDEX 2.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури 16 февраля
В течение суток солнечная активность находилась на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло три вспышки класса Х. Они почти не влияют на людей.
Геомагнитное поле в пятницу преимущественно будет в нормальном состоянии, колебаний не предвидится. При этом солнечная активность будет на умеренном уровне — K-INDEX 2. Сила геоударов будет равна 1-му баллу, что характерно для полного магнитосферного штиля.
Солнечная активность на 16 февраля:
- вероятность малого геомагнитного шторма – 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;
- количество солнечных пятен – 0.
Советы, которые помогут уберечься от негативного воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. При понимании проблемы и получении предупреждения о магнитных бурях можно контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.
Советы, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:
- снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
- проводить больше времени на свежем воздухе;
- предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
- прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;
- уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, недавно на Солнце произошла мощная вспышка, после которой ученые заметили над огненной поверхностью нашего главного светила странные плазменные петли. Снимок сделал астрофотограф Эдуардо Шабергер.
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