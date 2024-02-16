Магнитные бури сегодня, 16 февраля

Женщина страдает головной болью. Иллюстративное фото: Pexels

Магнитная буря в пятницу, 16 февраля, не предполагается. Сегодня магнитосфера Земли в течение дня будет в нормальном состоянии. Также солнечная активность будет на умеренном уровне — K-INDEX 2.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури 16 февраля

В течение суток солнечная активность находилась на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло три вспышки класса Х. Они почти не влияют на людей.

Геомагнитное поле в пятницу преимущественно будет в нормальном состоянии, колебаний не предвидится. При этом солнечная активность будет на умеренном уровне — K-INDEX 2. Сила геоударов будет равна 1-му баллу, что характерно для полного магнитосферного штиля.

Солнечная активность на 16 февраля:

вероятность малого геомагнитного шторма – 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма – 1%;

количество солнечных пятен – 0.

У женщины болит голова. Иллюстративное фото: Pexels

Советы, которые помогут уберечься от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. При понимании проблемы и получении предупреждения о магнитных бурях можно контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Советы, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводить больше времени на свежем воздухе;

предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;

прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;

уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, недавно на Солнце произошла мощная вспышка, после которой ученые заметили над огненной поверхностью нашего главного светила странные плазменные петли. Снимок сделал астрофотограф Эдуардо Шабергер.