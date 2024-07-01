Прогноз погоди в Україні 2 липня — в Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку

Вогнеборець гасить пожежу в лісі. Фото ілюстративне: pixabay

В Україні у вівторок, 2 липня, очікується тепла та спекотна погода. Температура повітря в деяких областях сягатиме +37 °С. Окрім того, українцям доведеться зіштовхнутися з цілою низкою небезпечних явищ, серед яких повені та пожежі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 липня

В Україні у західних та Житомирській областях очікується хмарна з проясненнями погода. Можливі грози, вдень місцями град, шквали 15-20 м/с. У Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях значні дощі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Темпертура повітря:

у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях вночі +17...+22 °С, вдень +29...+34 °С;

На решті території суха спекотна погода, вночі +19...+24 °С, вдень +30...+34 °С, місцями сильна спека +35....+37 °С.

Погода в Україні 2 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 2 липня

Мешканців столиці та області очікує мінлива хмарність. Вночі обійдеться без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі +17...+22 °С, вдень +29...+34 °С;

у Києві вночі близько +20 °С, вдень +30...+32 °С.

Погода у Києві 2 липня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

2 липня у західних та Житомирській областях грози, вдень місцями град, шквали 15-20 м/с, у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях очікуютья значні дощі.

В Укргідрометцентрі оголосили І рівень небезпеки.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Також 2-4 липня в Україні (крім західних, Житомирської, 3-4 липня і Вінницької та Київської областей) надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Небезпека повеней в Україні

2 липня через значні дощі у басейнах річок Закарпатської області можливе підвищення рівнів води на малих водотоках з частковим затопленням понижених місць, що загрожує навколишнім населеним пунктам.

1-2 липня на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра (Львiвська, Івано-Франкiвська обл.) очікується підвищення рiвнiв води на 0,2-0,8 м над поточними рівнями, без загрози негативних наслідків.

Через спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. У цьому регіоні оголошено ІІІ рівень небезпеки.

Підтоплення та повені в Україні 2 липня. Фото: Укргідрометцентр

Ми писали, що днями в Пересипському районі Одеси рятувальники понад шість годин боролися з пожежею на полях зрошення. Вогонь охопив суху траву, чагарники та очерет, розповсюджуючись від різних осередків.

У червні у Києві було надзвичайно спекотно і волого. Середня місячна температура повітря становила +21,5 °C.