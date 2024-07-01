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Пожары, наводнения и град — в Укргидрометцентре дали апокалиптический прогноз на завтра

1 июля 2024 22:22
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 2 июня — в Укргидрометцентре предупреждают об опасности
Пожарный тушит пожар в лесу. Фото иллюстративное: pixabay
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине во вторник, 2 июля, ожидается теплая и жаркая погода. Температура воздуха в некоторых областях будет достигать +37 °С. Кроме того, украинцам придется столкнуться с рядом опасных явлений, среди которых наводнения и пожары.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 2 июля

В Украине в западных и Житомирской областях ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны грозы, днем местами град, шквалы 15-20 м/с. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях дожди.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • в Винницкой, Киевской и Черниговской областях ночью +17...+22 °С, днем +29...+34 °С;
  • На остальной территории сухая жаркая погода, ночью +19...+24 °С, днем +30...+34 °С, местами сильная жара +35...+37 °С.
Погода в Украине 2 июля
Погода в Украине 2 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 2 июля

Жителей столицы и области ожидает переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +17...+22 °С, днем +29...+34 °С;
  • в Киеве ночью около +20 °С, днем +30...+32 °С.
погода в Киеве 2 июля
Погода в Киеве 2 июля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

2 июля в западных и Житомирской областях грозы, днем местами град, шквалы 15-20 м/с, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях ожидаются значительные дожди.

В Укргидрометцентре объявили І уровень опасности.

Опасные метеорологические явления в Украине
Опасные метеорологические явления в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Также 2-4 июля в Украине (кроме западных, Житомирской, 3-4 июля и Винницкой и Киевской областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.

пожарная опасность в Украине
Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Опасность наводнений в Украине

2 июля из-за значительных дождей в бассейнах рек Закарпатской области возможно повышение уровней воды на малых водотоках с частичным затоплением пониженных мест, грозящим окрестным населенными пунктами.

1-2 июля на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями, без угрозы негативных последствий.

Из-за опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. В этом регионе объявлен III уровень опасности.

наводнения и подтопления в Украине
Подтопление и наводнения в Украине 2 июля. Фото: Укргидрометцентр

Мы писали, что на днях в Пересыпском районе Одессы спасатели более шести часов боролись с пожаром на полях орошения. Огонь охватил сухую траву, кустарники и камыши, распространяясь от разных очагов.

В июне в Киеве было чрезвычайно жарко и влажно. Средняя месячная температура воздуха составила +21,5 °C.

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