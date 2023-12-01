Погода в Україні в п'ятницю, 1 грудня — прийшов черговий циклон

Жінка прикривається від снігу та сильного вітру парасолею. Фото: Los Angeles Times

Погода в Україні в п'ятницю, 1 грудня, зустріне українців снігопадами та ожеледдю. Снігу варто чекати північним та західним областям, зокрема Київській, Рівненській, Хмельницькій та іншим, оскільки на решті території задощить. Температура повітря вночі свідчитиме про мороз до -5 °C, однак вдень може бути до +2 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 1 грудня

За даними синоптиків, сьогодні, 1 грудня, в Україні очікується сніг, місцями мокрий, а в деяких областях його змінить дощ. Також вночі та зранку буде ожеледь, а дороги місцями, окрім південних та східних областей, вкриє ожеледиця. На Лівобережжі країни пройдуть дощі, а в Карпатах та на Закарпатті — сильні опади.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі 0...-5 °C, на узбережжі морів та в Криму 0...+5 °C;

вдень -2...+3 °C, у центрі країни, на сході та на Закарпатті +2...+7 °C, на півдні +8...+13 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 1 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про небезпечну погоду в Закарпатській області в перший день грудня. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

"1 грудня в Карпатах та на Закарпатті значні сніг та дощ, вночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця", — йдеться в повідомленні.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 1 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 1 грудня

Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в Україну прийшов черговий циклон сьогодні, 1 грудня.

"Ви будете сміятися (насправді ні), але в Україну знову прийде черговий циклон.

І тому — логічно — знову збільшиться хмарність, пройдуть сніг (захід, північ) та дощ, подекуди налипання мокрого снігу й ожеледиця", — прогнозує Діденко.

Циклон в Україні сьогодні, 1 грудня. Фото: facebook.com

За її словами, на півдні та сході здійметься сильний вітер південно-західного напрямку. На крайньому півдні сильних опадів не слід чекати.

Температура повітря:

вночі -2...-5 °C;

вдень на заході та півночі -2...+2 °C, у центральних областях +2...+8 °C, на півдні та південному сході +9...+14 °C.

До Києва 1 грудня завітає снігопад, однак упродовж дня припиниться. Також сьогодні в столиці стовпчики термометрів покажуть вночі 0...-3 °C, вдень 0...+2 °C.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що очільник Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, чи готова країна до зими та над чим наразі триває робота.