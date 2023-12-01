Погода в Украине в пятницу, 1 декабря — пришел очередной циклон

Женщина прикрывается зонтиком от снега и сильного ветра. Фото: Los Angeles Times

Погода в Украине в пятницу, 1 декабря, встретит украинцев снегопадами и гололедицей. Снега следует ожидать северным и западным областям, в частности Киевской, Ровенской, Хмельницкой и другим, поскольку на остальной территории задождит. Температура воздуха ночью будет свидетельствовать о морозе до -5 °C, однако днем может быть до +2 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 декабря

По данным синоптиков, 1 декабря в Украине ожидается снег, местами мокрый, а в некоторых областях его сменит дождь. Также ночью и утром будет гололедица, а дороги местами, кроме южных и восточных областей, покроет гололедица. На Левобережье страны пройдут дожди, а в Карпатах и Закарпатье — сильные осадки.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...-5 °C, на побережье морей и в Крыму 0...+5 °C;

днем -2...+3 °C, в центре страны, на востоке и Закарпатье +2...+7 °C, на юге +8...+13 °C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 1 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают об опасной погоде в Закарпатской области в первый день декабря. Объявлен I уровень опасности — желтый.

"1 декабря в Карпатах и на Закарпатье значительные снег и дождь, ночью и утром гололед, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 1 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 1 декабря

Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что в Украину пришел очередной циклон сегодня, 1 декабря.

"Вы будете смеяться (на самом деле нет), но в Украину снова придет очередной циклон. И потому — логично — снова увеличится облачность, пройдут снег (запад, север) и дождь, иногда налипание мокрого снега и гололедица", — прогнозирует Диденко.

Циклон в Украине сегодня, 1 декабря. Фото: facebook.com

По ее словам, на юге и востоке поднимется сильный ветер юго-западного направления. На крайнем юге сильные осадки не следует ожидать.

Температура воздуха:

ночью -2...-5 °C;

днем на западе и севере -2...+2 °C, в центральных областях +2...+8 °C, на юге и юго-востоке +9...+14 °C.

В Киев 1 декабря придет снегопад, однако в течение дня прекратится. Также сегодня в столице столбики термометров покажут ночью 0...-3 °C, днем 0...+2 °C.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус рассказал, готова ли страна к зиме и над чем сейчас идет работа.