Магнітні бурі 13 липня — чого чекати українцям

Головний біль у жінки через магнітну бурю. Ілюстративне фото: freepik

Магнітні бурі 13 липня чинитимуть помірний вплив на людський організм. Магнітосфера Землі знаходиться у збудженому стані, але суттєвої геомагнітної активності не очікується, оскільки сонячна активність за 24 години була помірною.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 липня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи С-класу. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до незначного шторму. Сонячна активність помірна з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність на 13 липня

можливість малого геомагнітного шторму — 30%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність М-спалахів — 60%;

ймовірність Х-спалахів — 15%;

Кількість сонячних плям — 53.

Мігрень у дівчини через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Рекомендуємо наступні поради для того, щоб слідкувати за своїм здоров'ям, та вживати необхідних заходів для мінімізації негативного впливу:

залишайтеся спокійними та оптимістичними;

ведіть здоровий спосіб життя;

частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;

відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;

займайтеся медитацією чи йогою;

уникайте стресу та емоційних розладів.

Нагадаємо, раніше у небі над Україною помітили об'єкт, схожий на НЛО, яким виявився французький космічний корабель "Аріан", який виходив на орбіту Землі.

Також у небі над декількома турецькими містами було помічено яскравий метеор зеленого кольору, який побачили в Анкарі, Стамбулі, Бурсі та в інших містах країни.