Магнитные бури 13 июля — чего ожидать украинцам

Головная боль у женщины из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Магнитные бури 13 июля будут оказывать умеренное влияние на организм человека. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, но существенной геомагнитной активности не ожидается, поскольку солнечная активность за 24 часа была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 13 июля

В течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки С-класса. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного шторма. Солнечная активность умеренна с малой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 13 июля

возможность малого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность М-вспышек — 60%;

вероятность Х-вспышек — 15%;

Количество солнечных пятен — 53.

Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Рекомендуем следующие советы для того, чтобы следить за своим здоровьем и принимать необходимые меры для минимизации негативного воздействия:

оставайтесь спокойными и оптимистичными;

ведите здоровый образ жизни;

чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;

отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;

занимайтесь медитацией или йогой;

избегайте стресса и эмоциональных расстройств.

Напомним, ранее в небе над Украиной заметили объект, похожий на НЛО, которым оказался выходивший на орбиту Земли французский космический корабль "Ариан".

Также в небе над несколькими турецкими городами был замечен яркий метеор зеленого цвета, который увидели в Анкаре, Стамбуле, Бурсе и других городах страны.