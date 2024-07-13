Магнитные бури 13 июля — чего ожидать украинцам

Скрытая угроза — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури 13 июля будут оказывать умеренное влияние на организм человека. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, но существенной геомагнитной активности не ожидается, поскольку солнечная активность за 24 часа была умеренной.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 13 июля
В течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки С-класса. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного шторма. Солнечная активность умеренна с малой вероятностью Х-вспышек.
Солнечная активность на 13 июля
- возможность малого геомагнитного шторма — 30%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность М-вспышек — 60%;
- вероятность Х-вспышек — 15%;
- Количество солнечных пятен — 53.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Рекомендуем следующие советы для того, чтобы следить за своим здоровьем и принимать необходимые меры для минимизации негативного воздействия:
- оставайтесь спокойными и оптимистичными;
- ведите здоровый образ жизни;
- чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;
- отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
- занимайтесь медитацией или йогой;
- избегайте стресса и эмоциональных расстройств.
Напомним, ранее в небе над Украиной заметили объект, похожий на НЛО, которым оказался выходивший на орбиту Земли французский космический корабль "Ариан".
Также в небе над несколькими турецкими городами был замечен яркий метеор зеленого цвета, который увидели в Анкаре, Стамбуле, Бурсе и других городах страны.
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