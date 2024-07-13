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Скрытая угроза — прогноз магнитных бурь на сегодня

13 июля 2024 13:31
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 13 июля — чего ожидать украинцам
Головная боль у женщины из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

Магнитные бури 13 июля будут оказывать умеренное влияние на организм человека. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, но существенной геомагнитной активности не ожидается, поскольку солнечная активность за 24 часа была умеренной.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 13 июля

В течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной. За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки С-класса. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного шторма. Солнечная активность умеренна с малой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность на 13 июля

  • возможность малого геомагнитного шторма — 30%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность М-вспышек — 60%;
  • вероятность Х-вспышек — 15%;
  • Количество солнечных пятен — 53.
магнитные бури 13 июля
Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Рекомендуем следующие советы для того, чтобы следить за своим здоровьем и принимать необходимые меры для минимизации негативного воздействия:

  • оставайтесь спокойными и оптимистичными;
  • ведите здоровый образ жизни;
  • чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;
  • отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;
  • занимайтесь медитацией или йогой;
  • избегайте стресса и эмоциональных расстройств.

Напомним, ранее в небе над Украиной заметили объект, похожий на НЛО, которым оказался выходивший на орбиту Земли французский космический корабль "Ариан".

Также в небе над несколькими турецкими городами был замечен яркий метеор зеленого цвета, который увидели в Анкаре, Стамбуле, Бурсе и других городах страны.

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