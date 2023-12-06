Що чекає на українців в середу 7 грудня — магнітні бурі та як від них вберегтися

Novyny Live Telegram linkі Novyny Live Facebook linkі Дівчина страждає від сильного головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Істотних магнітних бур у четвер, 7 грудня, не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулося сімнадцять спалахів класу С і три спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,11. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сьогодні геомагнітне поле буде на спокійному рівні.

"Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 7 грудня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 59.

Жінка страждає від головного болю через наслідки магнітних бур. Фото: freepik.com

Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, вчені щодня спостерігають за навколоземними астероїдами, орбіта яких перетинається з орбітою Землі. Адже навіть камінь розміром у 100 м може завдати значної шкоди планеті у разі падіння. Нещодавно було помічено черговий небезпечний космічний об'єкт, який летить у бік нашої домівки.