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Прогноз магнітних бур — чи є небезпека для метеозалежних

6 грудня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Що чекає на українців в середу 7 грудня — магнітні бурі та як від них вберегтися
Novyny Live Telegram linkі Novyny Live Facebook linkі Дівчина страждає від сильного головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Істотних магнітних бур у четвер, 7 грудня, не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулося сімнадцять спалахів класу С і три спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,11. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сьогодні геомагнітне поле буде на спокійному рівні. 

"Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 7 грудня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 59.
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Жінка страждає від головного болю через наслідки магнітних бур. Фото: freepik.com

Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:

  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, вчені щодня спостерігають за навколоземними астероїдами, орбіта яких перетинається з орбітою Землі. Адже навіть камінь розміром у 100 м може завдати значної шкоди планеті у разі падіння. Нещодавно було помічено черговий небезпечний космічний об'єкт, який летить у бік нашої домівки.

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