Що чекає на українців в середу 7 грудня — магнітні бурі та як від них вберегтися

Прогноз магнітних бур — чи є небезпека для метеозалежних
Істотних магнітних бур у четвер, 7 грудня, не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. На Сонці відбулося сімнадцять спалахів класу С і три спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М2,11. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 9 листопада
Сьогодні геомагнітне поле буде на спокійному рівні.
"Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 7 грудня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 59.
Щоб зменшити вплив магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, вчені щодня спостерігають за навколоземними астероїдами, орбіта яких перетинається з орбітою Землі. Адже навіть камінь розміром у 100 м може завдати значної шкоди планеті у разі падіння. Нещодавно було помічено черговий небезпечний космічний об'єкт, який летить у бік нашої домівки.
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