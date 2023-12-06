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Прогноз магнитных бурь — есть ли опасность для метеозависимых

6 декабря 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Что ждет украинцев в среду 7 декабря — магнитные бури и как от них уберечься
Novyny Live Telegram linkе Novyny Live Facebook linkе Девушка страдает от сильной головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Существенных магнитных бурь в четверг, 7 декабря, не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло семнадцать вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,11. Он может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Сегодня геомагнитное поле будет на спокойном уровне.

"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 7 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 59.
Photo business woman headache a stress with thinking red glow or overlay for burnout at finance job accountant employee bolest and tired with fail depressed and fatigue with pressure at modern office
Женщина страдает от головной боли из-за последствий магнитных бурь. Фото: freepik.com

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:

  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ученые ежедневно наблюдают за околоземными астероидами, орбита которых пересекается с орбитой Земли . Ведь даже камень размером в 100 м может нанести значительный ущерб планете в случае падения. Недавно был замечен очередной опасный космический объект, летящий в сторону нашего дома.

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