Что ждет украинцев в среду 7 декабря — магнитные бури и как от них уберечься

Прогноз магнитных бурь — есть ли опасность для метеозависимых
Существенных магнитных бурь в четверг, 7 декабря, не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло семнадцать вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,11. Он может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 9 ноября
Сегодня геомагнитное поле будет на спокойном уровне.
"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 7 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 59.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, ученые ежедневно наблюдают за околоземными астероидами, орбита которых пересекается с орбитой Земли . Ведь даже камень размером в 100 м может нанести значительный ущерб планете в случае падения. Недавно был замечен очередной опасный космический объект, летящий в сторону нашего дома.
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