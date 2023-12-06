Что ждет украинцев в среду 7 декабря — магнитные бури и как от них уберечься

Novyny Live Telegram linkе Novyny Live Facebook linkе Девушка страдает от сильной головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com

Существенных магнитных бурь в четверг, 7 декабря, не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло семнадцать вспышек класса С и три вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М2,11. Он может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 9 ноября

Сегодня геомагнитное поле будет на спокойном уровне.

"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 7 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 59.

Женщина страдает от головной боли из-за последствий магнитных бурь. Фото: freepik.com

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ученые ежедневно наблюдают за околоземными астероидами, орбита которых пересекается с орбитой Земли . Ведь даже камень размером в 100 м может нанести значительный ущерб планете в случае падения. Недавно был замечен очередной опасный космический объект, летящий в сторону нашего дома.